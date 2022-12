Wieder Ausfälle beim Niersexpress Ärger geht weiter – wieder Stellwerk defekt

Mancher Pendler wird sich vermutlich wie im Film „Und ewig grüßt das Murmeltier“ fühlen. Wie in dem Kinoklassiker scheinen die Fahrgäste des Niersexpress in einer Zeitschleife gefangen zu sein und jeden Morgen das gleiche Erlebnis zu haben: Es gibt Probleme beim RE 10. Diesmal sorgte ein defektes Stellwerk in Geldern für Probleme. Daher konnten die Züge zwischen Kevelaer und Nieukerk teilweise nicht fahren. Die Rede ist dann zwar immer nur von einem „Teilausfall“, in der Konsequenz ist die Strecke aber dicht, Fahrgäste sitzen fest und schauen in die Röhre.