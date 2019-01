Zugverkehr: Niersexpress: Auch Dienstag fallen Züge aus

NIEDERRHEIN Auch am Dienstag wird es zu Zugausfällen beim Niersexpress auf der Strecke zwischen Düsseldorf und Kleve kommen. Das gab die Nordwestbahn auf Anfrage unserer Redaktion bekannt. Hintergrund ist, dass sich zahlreiche Lokführer krank gemeldet haben.

Am Dienstag fallen folgende Züge aus: 13.21 Uhr ab Kleve, 15.09 Uhr ab Düsseldorf, 17.21 Uhr ab Kleve und 19.09 Uhr ab Düsseldorf. Ein Busnotverkehr wird zwischen Geldern und Krefeld eingerichtet. Auch in den nächsten Tagen ist mit Zugausfällen zu rechnen, so die Nordwestbahn.