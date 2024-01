So meldet man einen Unfallort den Rettungskräften Wo bin ich eigentlich ganz genau?

Der Kreis Kleve setzt zudem das so genannte „Emergency Eye" ein. Darüber kann der Mitarbeiter in der Leitstelle über das Handy den Einsatzort sehen und aus der Ferne schon einmal eingreifen. Wenn der Anrufer die entsprechende Freigabe auf seinem Smartphone erteilt, hat die Leitstelle über die Kamera des Mobiltelefons des Anrufers die Lage in Echtzeit im Blick. So können auch schon konkrete Anweisungen zum Verhalten oder für Hilfsleistungen gegeben werden. Das „Emergency Eye" kommt allerdings seltener zum Einsatz, um den Unfallort zu erkennen. Wichtig ist es in erster Linie, um beispielsweise die Schwere von Verletzungen zu beurteilen.