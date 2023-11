Geothermie am Niederrhein Die Suche nach dem flüssigen Gold

In diesen Tagen bahnt sich eine Kolonne aus drei weißen Lkw langsam ihren Weg durch den Kreis Kleve. In Goch gestartet führt sie ihre Route über Weeze, Kevelaer, Geldern, Straelen und Wachtendonk weiter nach Grefrath und Viersen. Drei Wochen soll das ganze dauern. Alle 20 Meter bleiben die Trucks stehen, setzen eine Art große Rüttelplatte auf den Boden und erzeugen künstliche Schallwellen. Vier Durchgänge a zwölf Sekunden in Frequenzen zwischen fünf und 72 Hertz dauert das, dann fahren sie 20 Meter weiter. Mit vielen kleinen Mikrofonen, die in die Erde gesteckt werden, wird das Echo dieser Schallwellen eingefangen und aufgezeichnet. „Das ist eine Technik aus der Erdbebenforschung. Die Instrumente sind so empfindlich, damit können wir hier messen, wenn gerade in Island ein Vulkan ausbricht“, erklärt Olaf Brenner vom Unternehmen DMT, das die Messungen durchführt, bei einer Präsentation eines der so genannten Vibro-Trucks auf dem Straelener Marktplatz.