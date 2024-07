Erdleitung A-Nord am Niederrhein So geht es beim Super-Stromkabel weiter

Die Superstromtrasse, die Windstrom von der Nordsee in den Süden bringen soll, sorgt schon seit längerer Zeit für reichlich Gesprächsstoff. Es gab Planungen und Infoabende, doch für die meisten blieb das Mega-Projekt doch ziemlich abstrakt. Jetzt wird es zum ersten Mal in der Region so richtig konkret. In Kerken laufen die Vorbereitungen, um dort einen Dispositionsplatz für das Projekt einzurichten.