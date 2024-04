Rätselraten bei Facebook Das steckt hinter dem unbekannten Flugobjekt über Geldern

Niederrhein · Ein für viele nicht zu identifizierendes Flugobjekt sorgte am Dienstagmorgen für Aufsehen in Geldern, Sonsbeck, Alpen und Dinslaken. Am Ende stellte sich heraus: Es handelte sich um einen ganz besonderen Ballon – mit an Bord war ein Weltmeister.

23.04.2024 , 13:38 Uhr

Der Ballon am Himmel über Geldern (vom Zug aus fotografiert). Foto: Eirik Sedlmair