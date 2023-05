Von Sonntag bis Dienstag wird gestreikt Bahnstreik: Busse sollen Niersexpress ersetzen

Die Gewerkschaft Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat erneut zu einem Streik bei der Deutschen Bahn ausgerufen. Von Sonntag, 22 Uhr, bis Dienstag 24 Uhr, wird gestreikt. Es ist einer der längsten Arbeitsniederlegungen in der Geschichte der EVG. Die Mitarbeiter in der Rhein-Ruhr-Bahn sind nicht in der EVG, sondern in der GDL organisiertDoch auch der Niersepxress wird höchstwahrscheinlich vom Streik betroffen sein. „Der anstehende Streik in Fern- und Nahverkehr wird mutmaßlich auch das Netz der Deutschen Bahn betreffen und kann dementsprechend Auswirkungen auf den Betrieb der RheinRuhrBahn haben“, schreibt das Unternehmen.