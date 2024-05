Brückenbauarbeiten zwischen Krefeld und Düsseldorf Niersexpress-Strecke wird zum Teil gesperrt

Wer mit dem Niersexpress vom Niederrhein in die Landeshauptstadt pendeln will, braucht in den kommenden Monaten wieder starke Nerven: Die Strecke wird am Mittwochabend für über zwei Monate zwischen Krefeld und Düsseldorf gesperrt. Die Sperrung beginnt um 20.30 Uhr. Grund dafür ist eine Großbaustelle in Meerbusch-Osterath.