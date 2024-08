Jugendliche kehren aus Rom zurück Viel Applaus zum Abschluss der Ministrantenwallfahrt

Theising äußerte in seiner Predigt die Hoffnung, dass alle mit dem Gefühl nach Hause fahren, diese Tage in Rom nicht missen zu wollen. Jeder bringe Erinnerungen in Form von Fotos oder Andenken mit nach Hause, „wichtig aber ist, was in Eurem Inneren passiert ist“, sagte er. In vielen Teilnehmern sei durch die Gruppenerfahrungen der vergangenen Tage sicherlich etwas verändert worden. Theising: „Ihr seid dieselben Menschen, und doch ist etwas anders, weil ihr eine tolle Gemeinschaft erlebt habt.“ Das „Mit Dir“ sei ein Zuspruch von Jesus an jeden Einzelnen, „das ist wesentlich für unser Leben. Es kommt auf jeden von Euch an, in der Kirche, im Staat und in Vereinen.“ Daher, schloss Theising, hoffe er, dass die jungen Pilger diesen Zuspruch von Jesus mit in die Zukunft nehmen, nicht nur als Erinnerung an die Wallfahrt, sondern als etwas, das sich weiterentwickelt.