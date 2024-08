Viele Jugendliche vom Niederrhein sind vor Ort Es brennt in Rom während der Messdienerwallfahrt

Als manche Eltern die Meldungen mit den spektakulären Bildern des Feuers sahen, griffen sie erst einmal zum Telefon und riefen besorgt bei ihren Kindern an. Momentan nehmen mehrere hundert Ministranten und Ministrantinnen vom Niederrhein an einer Wallfahrt im Rom teil. Und in der „Ewigen Stadt“ hält ein Großbrand die Rettungskräfte in Atem.