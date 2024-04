Leader-Region Lemini Erste Projekte in neuer „Leader“-Region

„Wir freuen uns, dass wir so zahlreiche Ideen bekommen und sind positiv überrascht von der Kreativität der Menschen“, berichtet Katharina Genc, Regionalmanagerin bei Lemini. Seit September können Bürger der Kommunen Rheurdt, Issum, Wachtendonk, Kempen, Kerken und Grefrath die neue Förderung in Anspruch nehmen. Gefördert werden regionale Projektideen, in den Themenbereichen Tourismus, Freizeit und Kultur, Mobilität, Regionalität und Nachhaltigkeit, sowie zum Themenfeld Lebenswerter Niederrhein. Die Bürger können so darauf hoffen, dass bis zu 70 der Kosten für das Projekt durch Leader finanziert werden.