Neuer Niederrhein-Krimi : Ganzer Krimi, kein halber Hahn

Niederrhein „Der Hahn“ heißt der elfte Niederrhein-Krimi, den Thomas Hesse und Renate Wirth gemeinsam geschrieben haben. Es geht dabei um tödlichen Steuerbetrug, einen mysteriösen Unfall, Heuchelei und polizeigefährliche Liebesabenteuer.

Man ist ja schon überrascht, wenn man den neuen Niederrhein-Krimi von Thomas Hesse und Renate Wirth aufschlägt und dort im „Prolog“ an die Südküste Indiens geführt wird. Dort nimmt der „Hahn“, so der Titel des jüngsten Gemeinschaftswerks des Autorenduos, Anlauf für einen Regionalkrimi, dessen Schauplätze uns Lesern meist sehr gut bekannt sind. Man fühlt sich bei den Dienstreisen der Weseler Kripo-Chefin Karin Krafft, die nach Kleve, Geldern, Xanten, Dinslaken, Emmerich, Rees, Moers und Duisburg führen, gewissermaßen mitgenommen. Das macht zweifellos einen Reiz dieses Kriminalromans aus.

Was Beim Einblick in die Krimi-Werkstatt erzählen Thomas Hesse und Renate Wirth, wie der elfte gemeinsame Kriminalroman zustande gekommen ist.

Vielleicht, so mag er sinnieren, ist es ähnlich geheimnisvoll wie „Rosebud“ in dem berühmten Film von Orson Welles „Citizen Kane“. Hesse-Wirth lassen uns aber nicht lange zappeln. Zwei Seiten später verraten sie dieses letzte Wort. Es lautet: „Scheiße!“ Man kann sich vorstellen, dass die beiden Autoren beim Schreiben dieser Auflösung laut gelacht haben.

Der Krimiplot, den sich das Autorenduo realitätsnah ausgedacht hat, ist keineswegs harmlos. Es geht um Wirtschaftskriminalität in großem Stil, Steuertrickserei in rechtlichen Grauzonen inbegriffen. Schnell zeigt sich bei den Ermittlungen, dass Dieter Pahlen in Wirklichkeit gar nicht der menschenfreundliche und wohltätige Typ war, für den ihn seine naiven Nachbarn hielten. Die Rätselfrage für die Ermittler und damit die Leser ist, ob Pahlens Tod und der schwere Haushaltsunfall, den seine Ehefrau fast zeitgleich erlitten hat, irgendwie zusammenhängen. So einfach, wie man es vielleicht vermutet, ist die Auflösung nicht. Mehr sollte man hier nicht verraten. Eine ziemlich geheimnisvolle Frau, die dem armen Kommissar Burmeester einst und nun wieder erneut den Kopf verdreht, spielt dabei eine wichtige Rolle.