Spargelsaison 2024 beginnt Dem Spargel fehlt noch Sonne

Zum Start in die Spargelsaison möchte die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve das „weiße Gold vom Niederrhein“ besonders erwähnen. Dazu sollen verschiedenste Spargelgerichte auf die Teller. Somit bittet die Wirtschaftsförderung die Gastronomen und Spargelanbieter um Mitteilung ihrer Spargel-Angebote, sodass diese gesammelt auf der Homepage www.wfg-kreis-kleve.de präsentiert werden können. „Der Start in die Spargelsaison ist ein hervorragender Zeitpunkt, um auf die kulinarischen Vorzüge der Region hinzuweisen und mehr von dem Königsgemüse auf den Teller zu bringen“, sagt Irina Schultz, Leitung Tourismusmanagement bei der Kreis-WfG. „Wir würden uns freuen, wenn sich viele Betriebe aus dem Kreis Kleve an der Aktion beteiligen. Gerade die Frühlingszeit lockt viele Übernachtungsgäste und Fahrradfahrer ins Kreisgebiet, die sich von der ein oder anderen Spargel-Spezialität gerne kulinarisch überraschen lassen“, unterstreicht Brigitte Jansen, Geschäftsführerin der Kreis-WfG.