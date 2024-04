Aktion der katholischen Kirche 72 Stunden für den guten Zweck im Gelderland

Sevelen Die Mitglieder der Katholischen Landjugend Sevelen übernahmen mehrere kleinere Aktionen in ihrer Umgebung. Am Donnerstag befreiten sie den Grill des Sevelener Pfarrheims von Efeu und bauten eine neue Konstruktion für den Grillrost. Tags darauf wurden entlang des Kreuzwegs am Oermter Berg 15 Bänke erneuert. Am Samstag und Sonntag ging es wieder im Pfarrheim weiter, wo mit einem großen Insektenhotel ein Unterschlupf für viele verschiedene Insekten errichtet wurde.