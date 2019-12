Ehrenamt beim DRK in Straelen : Rhesusfaktor hilfsbereit

Nicole Hannaleck an ihrem Privatwagen, mit dem sie ihr Ehrenamt ausübt. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Straelen Heute ist Tag des Ehrenamts. Und ohne die freiwilligen Helfer ginge auch beim Deutschen Roten Kreuz nicht viel. Nicole Hannaleck wurde von einer Nicht-Blutspenderin zur Leiterin des Arbeitskreises für die Spende in Straelen.

Nicole Hannaleck hatte noch nicht einmal in ihrem Leben Blut gespendet, als sie anfing, sich beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) zu engagieren. Mittlerweile stehen etwa 30 Spenden auf ihrem Konto – und wahrscheinlich Tausende geschmierte Brötchen. Die 48-Jährige leitet seit mittlerweile acht Jahren das Team der Ehrenamtlichen für die Blutspende in Straelen.

Beim DRK-Kreisverband Kleve-Geldern gibt es 15 Arbeitskreise, die sich um die Blutspende in den Orten kümmern, 227 Ehrenamtliche engagieren sich dort. Nicole Hannaleck ist eine von ihnen. Angefangen hat alles schon ein paar Jahre zuvor, als der DRK-Kreisverband für eine Ferienfreizeit noch eine Küchenhilfe suchte. Nicole Hannaleck wurde gefragt und war sofort dabei.

Info Ehrenamt beim DRK Kleve-Geldern Kontakt Wer mit dem Gedanken spielt, sich beim DRK Kleve-Geldern ehrenamtlich zu engagieren, kann sich unverbindlich beim Kreisverband melden unter der Telefonnummer 02821 50811.

Von da an half sie auch immer mal wieder bei den Blutspendeterminen aus, kümmerte sich dort vor allem um die für die Spender. Bis 2011 dann eine neue Leitung für die Koordination gesucht wurde. „Ich hätte es so schade gefunden, wenn in Straelen keine Blutspende mehr stattgefunden hätte“, sagt sie. Also hat sie sich der Aufgabe angenommen – trotz ihrem Job als Gärtnerin und als Mutter von zwei Söhnen.

Jeden letzten Mittwoch im Monat schreitet Nicole Hannaleck nun zur Tat. Die Einkaufsliste bereitet sie schon Tage vorher vor, gegen Mittag steigt sie dann in ihr Auto und fährt einkaufen, holt Eier und Salat beim Bauern und Gärtner ab. In der Katharinengrundschule in Straelen, wo die Blutspende immer stattfindet, baut sie dann mit ihren elf freiwilligen Helferinnen die Tische auf, schmiert etwa 100 Brötchen und bereitet das Büffet vor. Zwischen 16 und 20 Uhr sind die Räume dann offen für die Blutspender. Und auch Nicole Hannaleck lässt sich zwischendurch Blut abnehmen, wenn sie gerade eine ruhige Minute hat. Bis der Letzte sich nach der Blutspende gestärkt hat und die 48-Jährige alles abgebaut und ihr Auto geleert hat, ist es meist nach 21 Uhr.

Die Termine zur Blutspende in Straelen sind immer gut besucht. Etwa 100 Leute kommen jeden Monat, kürzlich waren es sogar 140 Spender. „Da musste ich um 19 Uhr noch mal losfahren und Nachschub kaufen“, sagt Nicole Hannaleck. Durchschnittlich gehen 7,5 Prozent der Straelener zur Blutspende beim DRK, sagt Vorstandsvorsitzende Anna Maria Kaußen.

„Das ist ein unglaublich guter Wert“, sagt sie. Im Kreisgebiet sind es knapp 5 Prozent, bundesweit liegt der Wert zwischen 2 und 3 Prozent. „Die Landbevölkerung spendet anders als Stadtbewohner“, sagt Kaußen. Das kann auch Nicole Hannaleck bestätigen. In Straelen, sagt sie, ist die Blutspende auch ein gesellschaftliches Ereignis, viele Freunde und Bekannte treffen sich dort zum gemeinsamen Spenden. So hoch die Bereitschaft zur Blutspende auch ist – Freiwillige für die Arbeiten hinter den Kulissen zu finden, ist nicht immer leicht, sagt Vorsitzende Anna Maria Kaußen. Das funktioniere meist nur über direkte Ansprache. Doch wer selbst Blutspender ist, sei auch eher bereit für den Sprung ins Ehrenamt.