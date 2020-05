Kopf-hoch-Mentalität in der Corona-Krise : Issums feuerrotes Crêpesmobil

Issum Kein Fest im Dorf ohne die rollende Gastronomie von Nicole Becker. Neben den französischen Pfannkuchen stehen Currywurst und Cocktails auf der Karte. In der Corona-Krise erfährt die Frau an der Crêpes-Platte viel Zuspruch.

Alles fing aber noch ein bisschen früher an. Denn als erstes waren es französische Produkte, die sie auf Märkten anbot. „Meine Eltern sind viel in Frankreich gewesen“, erklärt die gebürtige Sauerländerin. Die Nachbarn waren immer begeistert von Mitbringseln wie Seife und Lavendelprodukten. Nicole Becker gründete eine Ich-AG, fuhr zum Großhandel und kaufte französische Waren ein. Ihr erster Wochenmarkt war der in Moers. Es war September 1999, als sie französische Bratwurst, Merguez, Wein und Pastis anbot. Später kamen die Crêpes dazu. Noch etwas später Cocktails. Es begann mit dem Klassiker Batida-Kirsch, heute sind „Sex on the beach“ und „Swimmingpool“. Ab und zu kreiere sie auch neue Sorten mit ihren Kunden. So ist „Coconut Supreme“ auf der Sevelener Kirmes entstanden. Immer an ihrer Seite, wenn sie alle Hände voll zu tun hat und Cocktails mixen und Crêpes bereiten gleichzeitig machen muss: Mama Monika Becker. „Ohne sie wäre vieles nicht zu machen“, sagt Nicole Becker dankbar. Und wenn sie nach so viel Crêpesbacken mal Ruhe braucht, dann schnappt sie sich Frieda und Frau Berger, ihre Labrador-Border-Collie-Australian-Shepherd-Mischlingshunde, und geht im Finkenhorst spazieren.