Straelener stößt Wertediskussion an : „Es braucht mutige Menschen“

Interview Straelen Zum 15-jährigen Bestehen hat die Wertekommission ein Buch herausgegeben: Apropos Werte. Mit im Boot ist Nicolai Müller aus Straelen.

In dem Buch „Apropos Werte“ an dem Sie mitgeschrieben haben, durften sich alle Autoren für zwei Werte entscheiden, bei Ihnen waren das Mut und Vertrauen. Warum?

Nicolai Müller Wirklich Leute zu ermutigen, sich was zu trauen, ist nicht so im Trend. Das halte ich für ein sehr großes Problem. Je mehr man sich medienwirksam äußert, desto mehr wird man auseinandergenommen. Wenn man sich das einmal anguckt, ist das gar kein Corona-Thema. Sondern es braucht generell mutige Charaktere, die zu ihren Entscheidungen stehen, ansonsten läuft alles auf eine große Gleichförmigkeit hinaus.

Müller Eine mutige Entscheidung war sicher die Besteigung des Kilimandscharo gemeinsam mit den Mitarbeitern. Im Nachhinein war es sicher mutig. Es ging darum, Grenzen zu verschieben, anderen und sich selbst etwas zuzutrauen. An Leute zu glauben, das hört sich so sozialromantisch an. Aber das ist mir eine Herzensache. In einer Welt, in der dir eher gesagt wird, was du nicht kannst, da Menschen zu befähigen: du kannst über dich hinauswachsen.