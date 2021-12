Änderungen im Kreis Kleve : Neue Busfahrpläne für Niag und Look

Die neuen Fahrpläne von Niag und Look betreffen auch einige Buslinien in Geldern. Foto: Stadt Geldern

Kreis Kleve Am 12. Dezember treten die neue Fahrpläne in Kraft. Was sich auf welchen Linien geändert hat und welche neuen Abfahrtszeiten gelten.

Auf zwölf lokalen und überörtlichen Buslinien von Niag und Look kommt es zu Veränderungen. Die Gründe hierfür sind zum Beispiel neue Haltestellen, durch neue Schulanfangszeiten veränderte Abfahrten, neue Erkenntnisse zur Nutzung des ÖPNV durch die Fahrgäste und bessere Anschlüsse an Haltestellen mit Umsteigemöglichkeit. Mit Betriebsbeginn am frühen Sonntagmorgen, 12. Dezember, treten unter anderem folgende Anpassungen in Kraft:

Linien 27 Kevelaer – Sonsbeck und

Linie 37 Sonsbeck – Alpen – Wesel

Um die Anschlüsse für die Fahrgäste auf den Linien 27 und 37 auch bei höherem Verkehrsaufkommen auf der Strecke sicherzustellen, werden die Fahrzeiten jeweils in beiden Fahrtrichtungen angepasst. Hierdurch verschieben sich die Abfahrtszeiten der meisten Fahrten um einige Minuten.

Linie 38 Alpen – Millingen – Rheinberg und

Linie 39 Alpen – Millingen – Kamp-Lintfort

Wegen der Fahrzeitanpassungen der Linie 37 werden die meisten Fahrten der Linien 38 und 39 in beiden Fahrtrichtungen um wenige Minuten verschoben. Hierdurch sind die entsprechenden Anschlüsse der Linien untereinander sowohl in Alpen als auch in Alpsray weiter gewährleistet.

Linie 913 Rheinberg – Orsoy – Moers

Die Fahrt an Schultagen um 13.55 Uhr ab Rheinberg-Messe Niederrhein über Orsoy nach Moers wird um zehn Minuten auf 14.05 Uhr verschoben. Hiermit verbessert sich für die Fahrgäste der Zugang zu den Anschlussfahrten weiter.

Linie 33 Straelen – Nieukerk – Aldekerk

Wegen veränderter Unterrichtszeiten wird die Fahrt an Schultagen um 16 Uhr ab Straelen Schulzentrum nach Aldekerk um zehn Minuten auf 16.10 Uhr verschoben.

Linie SL2 Geldern – Pont

Die innerstädtische Linie SL2 verbindet künftig den Bahnhof und die Innenstadt Gelderns auch mit der Haltestelle RPZ in Pont. Daraus resultieren diese Fahrplanänderungen: An Schultagen wird die Fahrt um 6.44 Uhr ab Geldern Bahnhof über die bisherige Endhaltestelle Ponter Dorfstraße hinaus bis zur Haltestelle RPZ verlängert. In den Schulferien wird die bisherige Taxi-Bus-Fahrt um 6.44 Uhr ab Geldern Bahnhof in eine Fahrt mit einem Linienbus umgewandelt und über die bisherige Endhaltestelle Ponter Dorfstraße hinaus bis zur Haltestelle RPZ verlängert. Montags bis freitags werden um 15.33 Uhr und um 16.38 Uhr zusätzliche Rückfahrten der SL2 ab RPZ zum Bahnhof Geldern eingerichtet.

Linie SL5 Geldern – Boeckelt

Die Fahrt an Schultagen um 6.31 Uhr Am Pannofen nach Geldern Bahnhof findet künftig fünf Minuten früher statt. Fahrtbeginn ist somit um 6.26 Uhr.

Linie 45 Uedem – Kalkar

Die Fahrt um 6.49 Uhr ab Mühlenstraße zum Nordwall in Uedem beginnt neu schon an der Haltestelle „Am Hochwald“. Abfahrt dort ist um 6.47 Uhr.

Kleve - On-Demand-Verkehr

Am 12. Dezember startet „KleveMobil“, ein neues Angebot im On-Demand-Verkehr in der Stadt. ÖPNV-Nutzer können Fahrzeuge im Stile der bekannten Londoner Taxis immer dann ordern, wenn in der Nähe kein Bus innerhalb von 15 Minuten fährt.

Weitere Informationen zu den Fahrzeiten der Busse gibt es in der Niag-App, in der Fahrplanauskunft auf www.niag-online.de und auf den Fahrplänen der Bushaltestellen.

(RP)