Neue Haltestellen : Niag passt Fahrpläne in Geldern und Neukirchen an

Wegen des Umzugs der St.-Michael-Schule in Geldern passt die Niag ihren Fahrplan an. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Geldern/Neukirchen Betroffen sind die Linien SL2 und SL5 in Geldern. Ab Mittwoch werden die Haltestellen angepasst. Zusätzliche Stopps sowie einen neuen Linienweg gibt es für die 912 in Neukirchen.

Ab Mittwoch wird die Linie SL2 in Geldern auf der Fahrt um 7.19 Uhr in Fahrtrichtung Bahnhof zusätzlich die Haltestelle Egmondpark anfahren. Das hat die Niag bekannt gegeben. Die Änderung bezieht sich nur auf die Schultage von Montag bis Freitag. Hintergrund ist der Umzug der St.-Michael-Schule in die Sekundarschule an der Anne-Frank-Straße.

Die SL5 wird auf der Fahrt um 7.33 Uhr in Fahrtrichtung Bahnhof künftig an Schultagen ebenfalls die Haltestelle Egmondpark anfahren. Bei den Fahrten um 11.40 Uhr und 13.30 Uhr ab Albert-Schweitzer-Schule sowie um 12.33 Uhr ab Geldern Bahnhof in Fahrtrichtung Zur Boeckelt entfallen künftig dagegen die Haltestellen Michael-Schule und Nordwall. Zugleich wird auch in dieser Fahrtrichtung die Haltestelle Egmondpark neu angefahren.

Ab Mittwoch fährt auch die Linie 912 in Neukirchen einen neuen Weg. Dieser wird aktuell bereits wegen einer Baustellenumleitung genutzt. Künftig werden auf dieser Strecke zusätzlich die Haltestellen Friedensstraße und Gewerbegebiet Nord eingerichtet. Sie liegen in Richtung Vluyner Südring (Endhaltestelle) zwischen der Haltestellen Dorf Neukirchen und Beethovenstraße. Durch dieses Plus an Haltestellen ändern sich die Ankunfts- und Abfahrtszeiten am Vluyner Südring. Die Ankunft erfolgt hier ab dem 10. August zwei Minuten später als bislang und die Abfahrt zwei Minuten früher.

(RP)