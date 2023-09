Newcomer-Autorin aus Aldekerk Bei Marie-Claire Kärsting geht es um Liebe in schweren Zeiten

Aldekerk · Die Aldekerkerin Marie-Claire Kärsting hat schon in jungem Alter großen Gefallen am kreativen Schreiben gefunden. Ende August ist ihr Debüt, der Liebesroman „Far from me“, erschienen. Sie erzählt von ihrem Buch und dem Weg zur Veröffentlichung.

15.09.2023, 04:56 Uhr

Marie-Claire Kärsting hat ihr erstes Buch, einen Liebesroman, geschrieben. Die nächsten Romane sind schon in der Planung. Foto: Norbert Prümen

Von Mia Jütten

Während des Corona-Lockdowns kramte sie eine ihrer angefangenen, aber nie zu Ende gestellten Geschichten heraus und schrieb diese weiter. Sie fasste den Plan, ihren Jugendtraum endlich zu verwirklichen und ein eigenes Buch herauszubringen. Selbstzweifel kamen immer wieder auf, oft stellte sie ihr Projekt in Frage. Letztendlich ließ sie sich nicht von ihrem Ziel abbringen und dann war es soweit: Am 31. August veröffentlichte Marie-Claire Kärsting aus Aldekerk ihren Debütroman „Far from me“ im Rebel Stories Verlag.