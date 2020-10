Jahreshauptversammlung des Werberings : Nieukerk mit „Moonlight Shopping“ und Weihnachtsverlosung

Geldern Beim Werbering wurde über die Aktionen zur Adventsszeit gesprochen. Oliver Preuss ist im Vorstand neuer Stellvertreter von Harald Giese.

Auch die Nikolausaktion kann in der gewohnten Art und Weise in diesem Jahr nicht stattfinden. Harald Giese berichtete, dass der Vorstand entschieden hat, dennoch Tüten zusammen mit dem Nikolaus an die vier Nieukerker Kindergärten zu verteilen. Die Weihnachtsverlosung findet ab 13. November statt. Die Zwischenziehung am 4. Dezember und die Schlussziehung am 18. Dezember finden in der Volksbank in Nieukerk statt. In diesem Zusammenhang erwähnte Harald Giese, dass die Weihnachtsbeleuchtung von den Lichterfreunden Nieukerk am 21. November aufgehängt wird. Im Weihnachtsgeschäft wollen die Nieukerker Geschäfte ein „Moonlight Shopping“ am 27. November bis 22 Uhr anbieten. An den Samstagen soll ab 28. November bis 16 Uhr geöffnet sein. Ab 25. November werden die Einzelhändler auch an den Mittwochnachmittagen öffnen.