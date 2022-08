Veranstaltung im Altbierdorf : Neustart für Rämmi Dämmi in Issum

Am Samstagabend gab es jede Menge Musik auf dem Platz An de Pomp in Issum anlässlich Rämmi Dämmi. Foto: Bianca Mokwa

Issum Zwei Tage lang wurde das Dorffest gefeiert. Die Vereine bekamen eine Plattform, um sich zu präsentieren. Samstagabend legte DJ Mike Sleeves am Platz An de Pomp auf. Lange hatte das Volksfest Pause gehabt.

Als die heimliche Hymne der Issumer erklang, war klar: dieser DJ hatte seine Hausaufgaben gemacht. Mike Sleeves legte anlässlich von Rämmi Dämmi in Issum auf und ließ über die Lautsprecherboxen „Ein schöner Tag“ über den Platz An de Pomp schallen, den Werbeschlager, den viele mit der Brauerei Diebels im Ort verbinden. Trotz starker Konkurrenz, was Veranstaltungen an dem vorletzten Augustwochenende angeht, war der Platz gut gefüllt. „Wir bleiben heute in Issum, da brauchen wir nur nach Hause laufen“, sagte eine Besucherin, warum sie sich zusammen mit Freunden zum Rämmi-Dämmi-Abend aufgemacht hatte.

Muss man auch nicht, denn die Intention ist eine ganz andere. Eine Plattform sollten die zwei Tage Rämmi Dämmi denjenigen bieten, die im Ort leben und arbeiten. Vor allem die Vereine und Unternehmen sollten so zwei Tage Gelegenheit bekommen, sich in ungezwungener Atmosphäre zu präsentieren. „Rämmi Dämmi funktioniert nur als Gemeinschaftsprojekt“, sagt Hein. „Wenn sich möglichst viele Leute aus verschiedenen Vereinen und Gruppen einsetzen.“ Einige nutzten die Chance und waren stark vertreten, wie etwa der TV Issum, der unter anderem Dosenwerfen und ein Glücksrad am Stand hatte. Für den Nachmittagskaffee gab es beim Stand von Ko&Ka jede Menge Kuchen, Kinder konnten Karnevalsmasken basteln, sich bei der DLRG schminken lassen und beim Heimat- und Verkehrsverein wurden Luftballons steigen gelassen. Erinnerungen an vergangenen Tage ließen die Leute von „Forever Fifteen“ aufleben. Sie präsentierten ihre liebevoll gepflegten Mofas und Mopeds. Bei der Feuerwehr waren Geschicklichkeit beim Umgang mit schwerem Gerät gefragt, wenn es galt, nummerierte Ping-Pong-Bälle den passenden Flaschen zuzuordnen. Das sind nur einige Beispiele. „Wir haben lange drauf gewartet, endlich wieder etwas machen zu können nach der langen Corona-Pause“, sagt Elke Niederholz, ehrenamtliche Mitarbeiterin der evangelischen Bücherei. Am Stand gab es jede Menge Bücher zum kleinen Preis. Der Erlös fließt eins zu eins in die Anschaffung neuer Bücher und Tonies.