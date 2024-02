Mitarbeiter gesucht Neustart für Friseursalon im Gelderner Gesundheitszentrum

Der Leerstand des Friseursalons im Gesundheitszentrum am Clemens-Hospital in Geldern war nicht von Dauer. Eine Nachfolgerin ist bereits gefunden: Lara Didila, die 2019 mit dem Salon „Naturkopf“ in der Seniorenresidenz Bellini am Nierspark den Einstieg in die Selbstständigkeit machte, wird den Laden übernehmen. „Ich habe im Mai 2023 einen Anruf von der Gebäudemanagerin, Frau Martens, erhalten“, sagt sie. „Sie hatte wohl den Hinweis von der Gelderner Wirtschaftsförderung bekommen, dass ich auf der Suche nach einem weiteren Salon bin.“