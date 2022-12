Soziales im Südkreis Der Awo-Ortsverein wird wieder aktiv

Entscheidender ist aber, dass der Ortsverein wieder aktiv wird: Auftakt ist ein Kegelnachmittag am Donnerstag, 26. Januar. Er beginnt um 15 Uhr im Haus Gielen in Broekhuysen. Eventuell sind auch weitere Kegelnachmittage möglich. In der Planung sind auch bereits zwei Tagesfahrten – eher in den wärmeren Monaten. Die Ziele sind noch nicht festgelegt.