Neustart : Erfolgreicher Neubeginn für das Freizeitfestival in Walbeck

Walbeck Nach der Zwangspause wegen der Corona-Pandemie verwandelte sich das Schwimmbad in Walbeck wieder zu einem Ort für eine große Feier. Mehr als 5000 Besucher waren dabei.

So spielte auch das Wetter an Christi Himmelfahrt mit. Bei moderaten Temperaturen wehte zwar der Wind kräftig, davon war aber in der bewaldeten Freizeitanlage nur wenig zu spüren. Bereits ab dem frühen Morgen schlenderten die ersten Besucher über den Trödelmarkt im Wendehammer, darunter auch viele Familien mit Kindern, für die auch einige Attraktionen geboten wurden.

Durchgehende Musikdarbietungen gehören natürlich auch zu einem stimmungsvollen Volksfest. Das musikalische Programm startete am frühen Mittag, und da gab es für jede Altersschicht etwas zu hören. Die jungen Leuten fühlten sich natürlich von der Kick-Off-Party auf der Elektrobühne an der Sonnenterrasse, bei der verschiedene DJs auflegten, besonders angezogen. Live-Musik non stop gab es auf der großen Festivalbühne, wo sich insgesamt fünf Bands ins Zeug legten. Hier sorgten am Abend die „42 frogs“, die ein musikalisches Heimspiel hatten, nochmals für die richtige Partystimmung. Im Laufe des Tages hatten viele Vatertagstouren das Freizeitfestival zum Ziel. Besonders beliebt war für die Herrentrupps eine Runde Fußballgolf. Organisatorisch war der Bäderverein in diesem Jahr bestens aufgestellt, alles lief bei der Versorgung der vielen Gäste reibungslos. „Es war ein friedliches Familienfest, die Leute waren gut drauf, es gab keinerlei negative Vorkommnisse. Auch die Anlage wurde sauber gehalten“, freute sich Benedikt May.