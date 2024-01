Neujahrskonzerte in Nieukerk „Folklore“ vom Symphonischen Blasorchester

Im zweiten Teil wurde an die keltische Tradition angeknüpft. Mit „Celtic Ritual“ von John Higgins und „March oft he Trolls“ von Edvard Grieg wurde zunächst an die alten Mythen erinnert, um dann mit „Celtic Flutes“ von Kurt Gäble den zweiten Höhepunkt des Konzerts zu präsentieren: Solo für zwei Flöten und Orchester. Judith Klumb und Anna de Ryck ließen das Publikum den Atem stocken: zwölf Minuten rasantes Flötenduo, schwindelerregend die Tonfolgen, atemberaubend das Tempo, mustergültig das Zusammenspiel – eine Hommage an das älteste Instrument der keltischen Kultur. Dafür gab es brausenden Applaus und Standing Ovations. Mit „Danzas Cubanas“ von Robert Sheldon ging das Konzert temperamentvoll weiter. Drei Rhythmen Conga, Salsa und Mambo sorgten für Stimmung.