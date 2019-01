Neujahrsempfang : Wachtendonk blickt auf das neue Jahr

Wachtendonk Die Erkrankung des Bürgermeisters bedeutet für die Gemeinde weiterhin eine Ausnahmesituation. Die Erweiterung des Offenen Ganztags und das Integrierte Handlungskonzept zählen zu den Projekten für 2019.

Das Bürgerhaus „Altes Kloster“ bot als gute Stube die passende Kulisse, das alte Jahr in Wachtendonk und Wankum Revue passieren zu lassen und auf kommende Ereignisse und Entwicklungen hinzuweisen. 2019 hat einiges zu bieten, wie der stellvertretende Bürgermeister Andreas Böhm und der Allgemeine Vertreter des Bürgermeisters, Uwe Marksteiner, ausführten. Musikalisch begrüßte das Blechbläserensemble der Kreismusikschule Geldern unter der Leitung von Thomas Löffler mit dem verheißungsvollen Spiritual „Jericho“ die Gäste aus Rat und Verwaltung, Vereinen und Wachtendonker Bürgerschaft.

Geschichte Die Gemeinde Wachtendonk entstand am 1. Juli 1969 im Zuge der kommunalen Neugliederung aus den selbständigen Gemeinden Wachtendonk und Wankum. Wachtendonk bildet das nördliche Eingangstor des Naturparks Schwalm-Nette.

Die Michaelschule ist mit drei Eingangsklassen an den Start gegangen. Die Räume für den Offenen Ganztag werden erweitert um etwa 220 Quadratmeter und sollen im Sommer fertig sein. Die Jugend trifft sich im Jura, dem neuen Jugendraum. Die Bröhlstraße in Wankum mit Kunstrasen-Spielfeld ist sportlicher Treffpunkt. Herb hingegen die Entscheidung der Bezirksregierung, den Teilstandort Wachtendonk der Sekundarschule mangels Anmeldungen zu schließen. Marksteiner erläuterte die Alternative des jungen Vereins „Freie Realschule Niederrhein“, der plant, „ab dem Schuljahr 2020/21 im freiwerdenden Schulgebäude Am Schoelkendyck eine freie Realschule zu betreiben“.