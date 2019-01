Neujahrsempfang : Neujahrsempfang: Gelderns SPD blickt auf Europa

Geldern Beim Neujahrsempfang schwor Jens Geier die Genossen auf den Wahlkampf ein.

( Zum Neujahrsempfang hatte die Gelderner SPD eingeladen. Gäste waren neben den SPD-Mitgliedern auch Ehrenamtler und Vertreter der Gelderner Vereine. Der Vorsitzende der Sozialdemokraten in Geldern, Lars Aengenvoort, wies in seiner Begrüßungsrede im BluePoint der Lebenshilfe Gelderland auf die Bedeutung der ehrenamtlichen Arbeit hin: „Wir sind auf Sie angewiesen. Sowohl als Bürgerinnen und Bürger, als auch als Politik.“ Man wolle die Ehrenamtler stärker einbinden und sich als verlässlicher Partner für die Vereine erweisen, kündigte Aengenvoort an.

Ein weiterer Schwerpunkt war die im Mai anstehende Europawahl. Der Abgeordnete des Europäischen Parlaments, Jens Geier, der seit 2009 auch den Niederrhein in Brüssel vertritt, machte in seiner Gastrede die Wichtigkeit der Europawahl deutlich und schwor die SPD-Mitglieder auf den Wahlkampf ein: „Wir brauchen die EU, nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen. Auch die großen Gerechtigkeitsfragen unserer Zeit können wir nur mithilfe der EU lösen.“ Der 57-Jährige ist seit 2017 Vorsitzender der deutschen Gruppe innerhalb der Fraktion. Anschließend stellte sich Hasan Alkas als Europawahlkandidat der SPD aus dem Kreis Kleve vor. Alkas ist Professor für Mikroökonomie mit dem Schwerpunkt internationale Märkte an der Hochschule Rhein-Waal in Kleve. In der Kreisstadt engagiert er sich kommunal für die Sozialdemokraten.Seit 2014 ist er Bildungsobmann der Kreis Klever SPD, und er war bis 2017 Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Migration und Vielfalt. Alkas ist seit 30 Jahren Mitglied der IG Metall.