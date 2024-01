Neujahrsempfang der Volksbank an der Niers Von den Tugenden alter weiser Männer

Volles Haus im See Park Janssen: Etwa 250 geladene Gäste begrüßten Vorstandsmitglieder Wilfried Bosch und Johannes Janhsen gemeinsam mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden Dieter Wies am Freitag beim Neujahrsempfang der Volksbank an der Niers. Dass die Gäste überwiegend männlich waren, zeigte nicht nur der Blick in den Saal. Während einige auf Straßen in den benachbarten Wohngebieten ausweichen mussten, um ihr Auto abstellen zu können, blieb der Frauenparkplatz direkt vor dem Eingang zum Hotel frei. Das lag vielleicht am Thema der Gastrednerin: Die Journalistin, Autorin und Moderatorin Nena Brockhaus gab eine erheiternde Hommage an „Alte weise Männer“.