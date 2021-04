Arbeiten in der Gelderner City : Kapuzinerstraße ab Mitte Mai wieder normal befahrbar

Arbeiten in der Gelderner City

Robert Kalus (Ingenieurbüro Stewering), Jessica Wey (Stadt Geldern) und Carsten Götz (Firma Fonteyne) (v.l.) in der Gelderner City. Foto: Stadt Geldern

Geldern Im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts werden zurzeit Pflaster- und Leitungsarbeiten in der Innenstadt durchgeführt. Wie lange es noch dauert und ab wann auch wieder die Haltestelle „Geldern Markt“ angefahren wird.

Im Rahmen des „Integrierten Stadtentwicklungskonzepts“ (Isek) wird derzeit intensiv an der Neugestaltung der Heilig-Geist-Gasse, der Kapuzinerstraße sowie des Kapuzinerplatzes gearbeitet. Die Stadt Geldern gibt einen Überblick über den aktuellen Stand der Arbeiten:



Bodenbelag Neben umfassenden Leitungs- und Kanalbauarbeiten wird unter anderem ein einheitlicher Bodenbelag verlegt. Vom Kapuzinertor bis zum Markt (Ecke der Heilig-Geist-Kirche) wird sich künftig das rot-braun nuancierte Klinkerpflaster im Fischgrätverband durchziehen. Weitestgehend abgeschlossen ist die Neugestaltung vorm Jugendzentrum „Checkpoint“. Ebenfalls verlegt wurde das Pflaster im Bereich der Heilig-Geist-Gasse zwischen der Glockengasse und der Kapuzinerstraße.



Kapuzinerstraße Zurzeit finden die Pflasterarbeiten an der Kapuzinerstraße zwischen dem Sandsteg und der Heilig-Geist-Gasse statt. „Anschließend folgt der Bereich der Kapuzinerstraße zwischen Heilig-Geist-Gasse und Breestraße“, sagt Jessica Wey vom Tiefbauamt der Stadt Geldern. Wenn dieser Abschnitt fertig gepflastert ist, kann die Fahrbahn der Kapuzinerstraße wieder für den Verkehr freigegeben und die Umleitung über den Sandsteg aufgehoben werden. Dies soll voraussichtlich Mitte Mai der Fall sein. Ausgeführt werden die Arbeiten von der Gelderner Firma Fonteyne.



Heilig-Geist-Gasse Nach dem Abschluss der Arbeiten an der Kapuzinerstraße wird der Bereich an der Heilig-Geist-Gasse zwischen Glockengasse und Gelderstraße gepflastert – die Fertigstellung dieses Bereichs wird voraussichtlich Mitte/Ende Juni erfolgen.