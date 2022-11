Hilfe für Kinder in Tansania : Lebenswerk in Mbigili wird fortgeführt

Oermten/Tansania Das Kinderdorf in Tansania wird fit gemacht für die Zukunft. Die Vision zur Gründung hatte Ursula Lettgen wesentlich vorangetrieben. Nun war ihr Sohn bei den Marienschwestern auf dem Oermter Berg und berichtete.

Info-Tag Der Verein Kinderdorf Mbigili lädt am Sonntag, 13. November, von 12.30 bis 14.30 Uhr in das Pfarrheim St. Hubertus, Pastoratstraße 1, in Rheurdt-Schaephuysen, ein. Neben jeder Menge Informationen gibt es Holz- und Handarbeiten und Lebensmittel aus fairem Handel. Anmeldung unter Telefon 02845 609711 oder Mail an Info@mbigili.de.

Es sind diese Geschichten, die nicht nur der Familie Lettgen klar machen: es war richtig. Ursula Lettgen ist 2010 gestorben. Ein Gedenkstein erinnert an sie am Kinderdorf. Mittlerweile steht die nächste Generation in den Startlöchern. Nicht nur an Kindern, sondern auch an Mitarbeitern. Die Alumni, also diejenigen, die eine erfolgreiche Ausbildung mit Hilfe des Kinderdorfes durchlaufen haben, sollen mit eingebunden werden und sind außerdem Vorbild für die jetzigen Kinder. „Ziel ist es, sie zu starken Jugendlichen zu machen“, sagt Ute Hillmann. „Die Kinder haben schon alle schwierige Hintergründe, da müssen sie umso mehr selbstbewusst sein.“ Auch, weil das Leben in Tansania nicht einfach ist. Die Jugendarbeitslosenquote ist sehr hoch.