Theaterverein Gesellschaft Harmonie präsentiert „Charleys Tante reloaded“ gibt es in Wachtendonk zu sehen

Die Geschichte: Charley und Jack sind zwei schräge Typen, die von ihren Frauen an die Luft gesetzt wurden. Jetzt fristen sie zusammen in einer WG ihr Single-Dasein und statt ihren Ex-Frauen gehen sie sich nun gegenseitig mit ihrem jeweiligen Spleen auf die Nerven. Aber dann tut sich was! Denn Charleys prominente Tante aus New York will vorbeikommen. „Charleys Tante reloaded“ versetzt den Komödien-Klassiker in die heutige Zeit und persifliert dabei unglaublich witzig die aktuelle Gender-Debatte und die Leiden des modernen Mannes, so der Veranstalter.