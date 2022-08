Stadt Geldern investiert 25.000 Euro : Neues Spielgerät am Nobispfad in Veert eingeweiht

Neues Spielgerät am Nobispfad in Veert eingeweiht

Veert Im vergangenen Jahr wurde bei der Spielplatz-Hauptuntersuchung festgestellt, dass das bestehende Sandspielgerät Mängel aufweist. Auch die Kita Am Rodenbusch freut sich über die Neuanschaffung.

Die Kita-Kinder der Kindertageseinrichtung Am Rodenbusch waren begeistert, als sie zum ersten Mal das neue Spielgerät am Spielplatz Nobispfad ausprobieren durften: Knapp 25.000 Euro hat die Stadt Geldern am Spielplatz in Veert in eine neue Umladestation investiert. „Es ist ein Spielgerät, das aus zwei unterschiedlich hohen Spielebenen für verschiedene Altersstufen besteht und diverse Möglichkeiten für die Kinder bietet, mit Sand zu spielen“, sagt Michael Panis vom Team Grünflächen und Friedhöfe bei der Stadt Geldern. „So gibt es unter anderem Sandaufzüge, Sandschütten oder Sandröhren.“ Die Standpfosten bestehen hierbei aus Edelstahlrohren und die Anbauteile aus Robinienholz und Stahl.