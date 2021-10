Mit gutem Beispiel voran : Der Schulgarten in Aldekerk wird neu gestaltet

Aldekerk Die Schule besinnt sich auf die Ideen ihres Namensgebers und auf ihre Wurzeln. Für Robert Jungk war die Gestaltung der Zukunft der Eckpfeiler seiner Theorie.

Die Robert-Jungk-Gesamtschule in Krefeld-Hüls mit ihrer Dependance in Aldekerk schließt sich dem Aktionsprogramm der Unesco „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (BNE) an und richtet das Schulleben zukünftig darauf aus. Den Schülern und Lehrkräften sollen Kompetenzen vermittelt werden, mit denen sie die Zukunft aktiv in Richtung einer nachhaltigen Entwicklung mitgestalten können.