Neues Restaurant in Pont : „Roots“: Reise durch die Küchen der Welt

Freuen sich auf ihre Gäste im „Roots Kitchen und Bar“ in Pont: Candice, Sebastian, Ilka und Kaja Nohse. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Pont Sebastian und Candice Nohse sowie Kaja und Ilka Nohse laden in Pont im früheren Landhaus Mertens zum Ausprobieren und Genießen ein. Bar im Restaurant mit großem Gin-Angebot. Am „Chefs Table“ speisen.

Ein kulinarischer Ausflug in die Vielfalt der Küchen der Welt – dafür bietet sich Pont als Startpunkt an. Unter dem Namen „Roots Kitchen und Bar“ laden Sebastian und Candice Nohse sowie seine Schwester Kaja und Ilka Nohse im früheren Landhaus Mertens (Antik), das in den vergangenen Wochen aufwendig umgebaut, modernisiert und neu eingerichtet wurde, zum Ausprobieren und Genießen ein. Die Techniken, Gewürze und Rezepte hat sich Küchenchef Sebastian Nohse nicht aus Kochbüchern und Internetforen geholt: Weltweit war er zuvor in namhaften und auch mit Sternen ausgezeichneten Restaurants tätig.

Im Zeitraffer eine (nicht komplette) Auswahl seiner Stationen: Nach der Lehre in Kettwig und dem Handelshof in Essen ging es mit dem La Provence in Duisburg für den jungen Koch erstmals in die Sterneküche. 1999 wechselte er nach London, war unter anderem stellvertretender Küchenchef im „Greenhouse“ (zwei Michelin-Sterne). In Dubai lernte er als Küchenchef im Burj Al Arab seine Frau Candice kennen. Gemeinsam ging es nach Hongkong, Miami und wieder zurück nach Dubai, wo er als Küchendirektor für vier Hotels mit 25 Restaurants und 600 Mitarbeitern zuständig war.

Info Die Kegelbahn steht ab Mai zur Verfügung Kontakt Antoniusstr. 17, Pont, Telefon 02831 990 1281. Öffnungszeiten Dienstag bis Donnertag : 12 bis 15 Uhr und 17 bis – 22 Uhr, Freitag und Samstag: 12 bis 15 Uhr und 17 bis -23 Uhr. Sonntag und Montag Ruhetag. Ostersonntag ist geöffnet. Kegelbahn Ab Mai geöffnet. Internet rootskitchen.de. Dort ist auch die Speisekarte zu finden.

Wie kommt man da ins beschauliche Pont? Ein Todesfall ließ der Familie bewusst werden, dass man gemeinsam durchs Leben gehen möchte. Den Niederrhein hatten die gebürtigen Essener kenngelernt, nachdem Ilka mit den Eltern nach Straelen gezogen war. „Eine schöne Ecke“ war man sich einig. Nachdem man auch gesehen hatte, dass gute Restaurants in der Region funktionieren und man bei den Top-Adressen in Geldern oder Kevelaer immer reservieren muss, dass es im Umkreis aber auch kein ähnliches Konzept wie die eigene Ideen gibt, fiel die Wahl eben nicht auf Düsseldorf oder Essen, sondern Pont, wo das Landhaus Mertens im Dornröschenschlaf lag. Dort wohnen Candice und Sebastian Nohse jetzt auch mit ihren Kindern.

Sterne streben sie mit „Roots Kitchen und Bar“ nicht an, die Gäste sollen sich vor allem wohlfühlen. „Wir möchten an unsere Gäste weitergeben, was uns als Familien ausmacht: Ehrlichkeit, Authentizität, Zusammenhalt und Spaß. Wir wünschen uns, dass das Roots ein Treffpunkt für jedermann wird“, sagen die vier.

Die Vorspeisen laden zum Teilen an, viele hohe und einige große Tische sollen die Kommunikation fördern („Social Dining“). In der Region einzigartig dürfte der Bereich „Chefs Table“ sein. An einem Tisch aus Antikholz in U-Form finden bis zu zwölf Gäste Platz, mittendrin kann der Gastronom kochen, plaudern oder besondere Weine präsentieren. Ganz wichtig sei allen auch die Bar. Ins „Roots“ soll man nicht nur zum Essen, sondern auch auf ein Glas Bier oder Wein kommen, eine Snackkarte kommt ab Mai noch dazu. Besonders ist die Gin-Bar, in der neben sechs Premium-Gins auch selbst aromatisierte Varianten von „The Botanist“ im Angebot sind. Aus dem Zapfhahn kommen Veltins und Diebels sowie Grevensteiner. Außenplätze kommen natürlich auch noch dazu.

Aus allen Ländern hat Stephan Nohse die Ideen für die Küche, die er selbst als deutsch-asiatisch bezeichnet, mitgebracht: Da gibt es als eine der vielen Vorspeisen überbackenen Camembert, begleitet von mit Wald-Honig glasierten brasilianischen Nüssen, Preiselbeeren, Luft-getrocknetem Bauernschinken, Landbutter und Baguette, Mamas Rindsrouladen „mal ganz anders“ mit grünen Speck-Bohnen, Kartoffelstroh, Ricotta und geräucherter Paprika oder Eierlikörkuchen mit Butter-Vanille Streusel, Haselnuss Eiscreme, Orangen-Segmente und „Grand Manier“ Himbeeren. „Alles frisch, alles nicht zu kompliziert“, so Nohse.