Kurse fürs Frühjahr Neues Programm der VHS Gelderland erschienen

Vor über 50 Jahren trat Großbritannien der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) bei. 2016 entschied die britische Bevölkerung per Referendum mit denkbar knapper Mehrheit über den Austritt aus der Europäischen Union. Ende Januar 2020 schließlich trat Großbritannien aus der EU aus. Am 6. Mai ist der deutsch-britischen Autor Robert Tonks in Geldern zu Gast. Er wurde 1955 in Wales geboren, studierte in Portsmouth und Duisburg, und wurde EU-Beauftragter der Stadt Duisburg. Im Sommer 2020 reiste Tonks quer über die Insel. Aus seiner Recherche entstand der vierteilige Podcast „Brexitannia“ in der WDR-Reihe „Tiefenblick“. Robert Tonks wird die langen historischen Wurzeln, die zum Brexit führten, erläutern, die diversen Kampagnen, die das scheinbar Unmögliche möglich machten, und eine Einschätzung über die aktuelle soziale und ökonomische Situation geben.