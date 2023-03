Gründungsakte ist unterzeichnet. Neues Orchester heißt „Symphonia Eugeniana“

Ungefähr zwei Dutzend begeisterte und ambitionierte Musikerinnen und Musiker aus der Umgebung von Venlo und Geldern haben es in relativ kurzer Zeit geschafft, ein neues überregionales Orchester zu gründen. Die „Symphonia Eugeniana“ hat sowohl niederländische als auch deutsche Mitglieder und probt sowohl in den Niederlanden als auch in Deutschland. Die Angehörigen des Ensembles verfügen über einige Erfahrungen, die sie in anderen Orchestern sammelten. Zum Teil spielten sie schon vorher gemeinsam.