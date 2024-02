Premiere ist am 9. März. Neues Musical des Gelderner Liebfrauen-Berufskollegs

Geldern · Spannende Unterhaltung verspricht das neue Musical „Drosselgasse 12a“ am Berufskolleg der Liebfrauenschule in Geldern. Insgesamt 120 Schüler machen mit. Geschrieben haben es zwei Lehrer in den Sommerferien.

20.02.2024 , 10:30 Uhr

Gleich an sechs Terminen ist das neue Musical „Drosselgasse 12a“ in der Aula des Liebfrauen-Berufskollegs in Geldern zu sehen. Foto: Norbert Prümen

Von Anastasia Jakimowicz