Planung für 2022 : Neues Kneipp-Programm 2022 mit mehr als 50 Kursen

Der Kneipp-Verein um den Vorsitzenden Udo Spelleken (2.v.r.) hat sein neues Programm vorgestellt. Foto: Weltladen

Geldern Der Kneipp-Verein Gelderland hat sein Programm für das kommende Jahr vorgestellt. Neu dabei ist unter anderem eine Wirbelsäulengymnastik. Die Verantwortlichen hoffen, dass sie ihre Kurse trotz der Corona-Lage anbieten können.

„Mit Tradition in die Zukunft“ ist der Titel des neuen Programmhefts des Kneipp-Vereins Gelderland, denn so lautet das Motto der Kneipp-Bewegung für das kommende Jahr. Der Bundesverband der Kneipp-Vereine feiert sein 125-jähriges Bestehen. Im vergangenen Jahr ging es noch um den 200. Geburtstag von Sebastian Kneipp. Ihm hat die Kneipp-Bewegung die fünf Elemente zu verdanken, mit denen sich ein H-E-B-E-L in Bewegung setzen lässt: H wie Hydrotherapie, E wie Ernährung, B wie Bewegung, E wie Extrakte aus Kräutern und L wie Lebensordnung.

In diesem Sinne hat der Kneipp-Verein Gelderland das Programm für das neue Jahr zaghaft optimistisch geplant. Fast 50 Kurse aus dem Bereich Bewegung sind in drei Zeitblöcken dargestellt, darunter Altbewährtes wie Rücken-Fitness, Pilates, Yoga und Entspannung mit Klängen. Die insgesamt 18 Aquafitness-Kurse sind bereits ausgebucht. Hier gibt es Wartelisten, wobei 14 der 18 Wasser-Kurse derzeit wegen Corona nicht durchgeführt werden können.

Neu im Programm ist fle-xx Wirbelsäulengymnastik in Sonsbeck sowie zwei Angebote in Straelen: Dort findet donnerstags AROHA statt, ein neuartiges ultimatives Herz-Kreislauf-Training als genialer Mix aus verschiedenen Elementen. Im Anschluss gibt es „Pure Entspannung mit unterschiedlichen Techniken“. Mit Jo’s Fitness wurden in Straelen neue Räumlichkeiten für diese beiden Kurse gefunden. Fest ins Programm aufgenommen wurde der Yoga-Online-Kurs am Donnerstagabend von 19.30 bis 21 Uhr. Ab April startet der Kneipp-Verein mittwochsabends mit Nordic Walking (auch für Anfänger). Das Waldbaden hat bereits seit Herbst so großen Anklang gefunden, dass ab April nur noch wenige Plätze frei sind. Dafür gibt es allerdings von Januar bis März an jedem zweiten Samstag Waldbaden als Schnupperangebote für 5 Euro pro Person und Termin. Dank der Kooperation mit dem Adfc hält der Kneipp-Verein Gelderland insgesamt 33 Termine für (Rad)-Wanderungen und Boulen vor. Das Vortragsprogramm wurde aufgrund der unsicheren Lage nicht festgelegt. Für die fünf Tagesfahrten ab Mai wird eine frühzeitige Anmeldung empfohlen.

Das neue Programmheft des Kneipp-Vereins Gelderland ist ab sofort bei den Kooperationspartnern sowie in und an der Kneipp-Geschäftsstelle, Markt 17 in Geldern, erhältlich ist. Rückfragen und Anmeldungen unter Telefon 02831 993880.

(RP)