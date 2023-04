Direkter Austausch in Geldern Neues Gesprächsformat für Schüler in Geldern

Um mit den Kindern und Jugendlichen aus Geldern noch intensiver in den Austausch zu kommen, startete die Stadt Geldern vor Kurzem mit einem neuen Gesprächsformat: der Schülersprechstunde. Schrittweise besuchen Bürgermeister Sven Kaiser und der zuständige Beigeordnete für den Bereich Jugend und Familie, Markus Grönheim, alle weiterführenden Schulen in Geldern. „Die Schüler erhalten auf diesem Weg eine Möglichkeit, direkt mit uns in Kontakt zu treten“, sagt Bürgermeister Sven Kaiser. Nach dem Auftakt am Lise-Meitner-Gymnasium trafen sich Sven Kaiser und Markus Grönheim jetzt mit der Schülervertretung Realschule An der Fleuth.