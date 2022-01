Gerätehaus offiziell übergeben : Neues Gebäude für Lüllingens Wehr

Lüllingen Das Gerätehaus bietet modernste Bedingungen. Nun erfolgte die offizielle Übergabe an den Leiter der Löscheinheit, Bernd Bereths. Die Einweihung ist für April geplant.

Umkleiden für 30 Feuerwehrkameraden, große Sanitärräume, eine Fahrzeughalle mit Platz für zwei Einsatzwagen, ein großer Schulungs- und Aufenthaltsraum mit Küche, ein Büroraum, und auch eine kleine Dachterrasse ist vorhanden: Das neue Feuerwehrgerätehaus in Lüllingen De Klus bietet für die Lüllinger Feuerwehrkameraden modernste Bedingungen.

Bürgermeister Sven Kaiser übergab das neue Feuerwehrhaus nun offiziell an den Leiter der Lüllinger Löscheinheit, Bernd Bereths, und an André Bardoun, Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Geldern.

„Wir freuen uns mit der Lüllinger Löscheinheit, dass das neue Feuerwehrgerätehaus so schön geworden ist“, sagte Bürgermeister Sven Kaiser bei dem Treffen.

Die Lüllinger Feuerwehrkameraden haben ihr neues Zuhause bereits bezogen. Der Umzug vom Rochusweg ist komplett abgeschlossen. Bernd Bereths machte auch noch einmal deutlich, „dass der Neubau kein Vergleich zu unserer vorherigen Heimat am Rochusweg ist, weil jetzt alles dem neuesten Stand der Technik entspricht“.

Der Leiter der Lüllinger Löscheinheit lobte in diesem Zusammenhang auch die Zusammenarbeit mit der Gelderner Baugesellschaft und dem zuständigen Architekturbüro Mummert aus Sonsbeck. Alle Interessierten seien zudem eingeladen, den Neubau bei Gelegenheit zu besichtigen.

Laut Bürgermeister Sven Kaiser hätte man die offizielle Übergabe gerne auch in einem größeren Rahmen und zusammen mit allen am Projekten Beteiligten durchgeführt. Aufgrund der Pandemie-Lage hat man sich aber dagegen entschieden.

Doch es wurde bereits ein Termin für die große Eröffnungsfeier ins Auge gefasst: „Sofern die Pandemie es zulässt, wollen wir am 2. April in großer Runde die Einweihung feiern“, sagt Bernd Bereths. Die Einweihung ist dann aber nicht der einzige Anlass, weshalb die Lüllinger Feuerwehr einlädt, merkt Bereths an: „Am 26. Februar feiert unsere Löscheinheit ihr 100-jähriges Bestehen, das wir dann ebenfalls mitfeiern wollen.“