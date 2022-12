Neues Fahrplanbuch für den Kreis Kleve Alle Infos zum Nahverkehr im Taschenbuchformat

Zu haben ist das Fahrplanbuch kostenlos in den Geschäftsstellen der Sparkassen. Außerdem in den Bürgerbüros in Geldern, Issum, Kerken und Straelen sowie im Kundencenter Niag/Look bei „Lotto Kullu“ am Issumer Tor in Geldern. Infos am Mobilitätstelefon 02831 398777 (mobil@geldern.de).