Lesung anlässlich des Weltfrauentags in Geldern Neues Buch widmet sich Greta Wehner

Geboren 1924 als Arbeiterkind, verbrachte Greta ihre Kindheit in Norddeutschland, fand nach dem Widerstand in Hamburg Exil in Schweden, kehrte später nach Deutschland zurück. 37 Jahre verbrachte sie an der Seite des SPD-Politikers Herbert Wehner. Im Jahr 2017 verstarb sie. Der Autor kannte Greta mehr als 20 Jahre lang und hat eng mit ihr zusammengearbeitet. Die Biografie „Greta Wehner – Eines ganzen Menschen Leben“, die rechtzeitig zu Gretas 100. Geburtstag im Herbst dieses Jahres erscheint, ist angereichert durch persönliche Erinnerungen an eine besondere Frau aus dem 20. Jahrhundert. Eine Frau, an der, so Helmut Schmidt, „eine Politikerin verloren gegangen ist“.