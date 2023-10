Erstmals erhältlich beim Herbstfest Neues Buch über die Geschichte Nieukerks als Weberdorf

Mittlerweile ist das Klappern der Webstühle längst verstummt. Aber immer noch gibt es beispielsweise mit den typischen Weberhäusern an Nieukerks Straßen oder auch dem imposanten Fabrikgebäude am Slousenweg eindrucksvolle Zeugnisse aus der Blütezeit dieses Handwerks. Mitglieder des aktuellen Geschichtsarbeitskreises haben - eng angelehnt an die damalige Ausstellung – ein informatives Buch zum Weberdorf Nieukerk erarbeitet. Viele Bilder und aufschlussreiche Dokumente machen es besonders anschaulich. Es wird deutlich, wie viele Menschen in der Textilherstellung und insbesondere in der Seidenweberei beschäftigt und auch wie eng sie mit der „Samt- und Seidenstadt“ Krefeld verknüpft waren.