Biografie über Clemens Wenzeslaus Graf und Marquis von und zu Hoensbroech : Neues Buch erinnert an Napoleons Besuch in Geldern

Neues Buch erinnert an Napoleons Besuch in Geldern

Geldern Eine Biografie widmet sich ausführlich Clemens Wenzeslaus Graf und Marquis von und zu Hoensbroech. Autor Leo Peters bringt das Leben des Adligen in Zusammenhang mit den politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklungen der Epoche.

Wie hat sich der Adel an Rhein und Maas in den turbulenten Jahrzehnten der großen politischen und gesellschaftlichen Umbrüche zwischen 1789 (Französische Revolution) und 1815 (Wiener Kongress) positioniert? Wie ist er mit seinem Machtverlust umgegangen? Diesen Fragen geht eine quellenbasierte Biografie des Marquis und Grafen Clemens Wenzeslaus von und zu Hoensbroech (1776-1844) nach, die in diesen Tagen als 460 Seiten starkes, reichlich illustriertes Buch erscheint. Der Graf aus Geldern hatte Napoleon und Kaiser Alexander I von Russland zu Gast auf Schloss Haag, er war geladener Teilnehmer an der Kaiserkrönung Napoleons in Paris, er war Kantonalpräsident von Geldern und französischer Leutnant der Wolfsjagd.