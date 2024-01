Neues Buch von Josef Jörissen Von der Kraft der Bäume und den Gärten des Grauens

In dem Kapitel „Morgen“ präsentiert Jörissen die Auswirkungen des Klimawandels und zeigt die Konsequenzen für unsere Wälder auf. Er erklärt, welche Bäume für die Zukunft wichtig sind, und wie sich der Wald in den kommenden Jahrzehnten verändern wird und muss. In einem weiteren Kapitel thematisiert er den medizinischen Nutzen von Wäldern und taucht in die japanische Kunst des Waldbadens ein.