Neue Veröffentlichung des Historischen Vereins Über die Reformation im Gelderland

Im Mittelpunkt der gut bebilderten Publikation steht der Festvortrag, den der niederländische Historiker beim Festakt im Frühjahr 2023 gehalten hat. Es geht darin zum Beispiel um die Frage, wie Gelderns Herzog Karl von Egmond zu der neuen Lehre Luthers stand. Auf welche Weise und mit welchen Erfolgen initiierte er eine katholische Reform in seinem Herzogtum? Welche Rolle spielten die geldrischen Klöster, zum Beispiel die Mystiker? Wie wurde die Druckerpresse für eine katholische Kampagne eingesetzt? In welcher Weise wurden Kunstwerke mit konfessionellen Botschaften in Auftrag gegeben? Wie sollte der Kampf gegen „Ketzer“ organisiert werden?