Neubau bietet viel Platz : Mehr Komfort für Patienten

Blick in die interdisziplinäre Wahlleistungsstation mit Zwei-Bett-Zimmern und eigener Lounge. Foto: St.-Clemens-Hospital/THOMAS MOMSEN

GELDERN Nach rund zweijähriger Bauzeit wurde am St.-Clemens-Hospital das neue Bettenhaus in Betrieb genommen. Die Zimmer der drei Stationen bieten mehr Privatsphäre und eine modernere Ausstattung.

Helle, großzügige Zimmer mit Bad, mehr Privatsphäre und eine hochwertige Ausstattung mit Komfortbetten und moderner Möbilierung – das neue Bettenhaus im St.-Clemens-Hospital Geldern setzt neue Maßstäbe in der Unterbringung der stationären Patienten. Die drei Stationen wurden nach rund zweijähriger Bauzeit in Betrieb genommen. Im Erdgeschoss entstand eine interdisziplinäre Wahlleistungsstation mit Zwei-Bett-Zimmern und eigener Lounge. Im ersten Obergeschoss werden internistische Patientinnen und Patienten stationär versorgt, in der darüber liegenden Etage chirurgische.