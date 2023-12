Mbigili in Tansania Vom Kinderdorf in die Unabhängigkeit

Das Kinderdorf Mbigili ist ein Langzeitprojekt, in dem der Verein mit seinen Spenderinnen und Spender in Zusammenarbeit mit dem Management und den Mitarbeitern vor Ort die Betreuung der Kinder vom Kleinkind bis zur abgeschlossenen Berufsausbildung übernommen hat und somit bis zu 15 Jahre für behütetes Heranwachsen begleitet und finanziell fördert. Seit 15 Jahren ist das Kinderdorf mit Leben gefüllt, was auch bedeutet, dass erste Kinder bereits den Schritt in die Selbstständigkeit gehen konnten. An einigen Lebensläufen wurden diese erfolgreichen Jugendlichen vorgestellt. Ein Beispiel ist Ela (Name geändert). Sie wollte gerne im Hotel- und Tourismusbereich arbeiten und bekam einen Platz in einem Berufskolleg in Arusha. Im Rahmen ihrer Ausbildung hat sie einen Praktikumsplatz in einem exklusiven 5-Sterne-Hotel in Arusha bekommen. Durch ihre gute Arbeit hat Ela sehr gute Aussichten auf eine feste Anstellung. Übrigens war die tansanischen Präsidentin Samia Suluhu Hassan während Elas Praktikum zu Besuch im Hotel.