Cacadoo Deli & Store Geldern : Das Mittagessen als Teil des Gesundheitsmanagement

Gesund und lecker lautet die Devise von Liane Peters-May. Foto: bimo

Geldern Der Cacadoo Deli & Store am Markt in Geldern beliefert Unternehmen in der Umgebung täglich mit frischen Bowls, Salaten, Wraps oder Suppen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Unter dem Motto „Du bist, was du isst!“ verwöhnen seit zwei Jahren Liane Peters-May und ihr Team im Cacadoo Deli & Store am Markt in Geldern ihre Gäste mit Essen, das nicht nur gut schmeckt, sondern nebenbei auch noch den Körper stärkt und der Seele gut tut. Neben dem Abholservice während der Corona-Pandemie sind die Brunchboxen, die sonntags per Vorbestellung ausgeliefert werden, sehr beliebt unter den Kunden.

Und auch der Mittagstisch ist sehr gefragt. „Das Mittagessen ist neben dem Frühstück die wichtigste Mahlzeit des Tages“, so die Inhaberin des Cacadoo Deli. „Oft muss es schnell gehen, und da ist besonders für viele Arbeitnehmer der Imbiss um die Ecke die bequeme Lösung.“ Die Quittung gibt es nicht immer erst auf der Waage, sondern kurz darauf. Die Arbeit fällt deutlich schwerer, das Mittagstief zieht sich oft bis zum Feierabend. Und das ruft Liane Peters-May und ihr Team auf den Plan. Statt ursprünglich eines wöchentlich wechselnden Mittagsgerichts neben dem allgemeinen Angebot gibt es künftig zwischen zwölf und 14 Uhr die Auswahl aus drei Bowls, zwei Salaten, drei Wraps und drei Suppen. Liane Peters-Mays persönliche Empfehlung: „Die Bowl mit dem Namen Pretty in Pink mit pinkem Couscous, knackigen Blattsalaten, cremiger Avocado, süßer Birne, frischer Gurke, Kürbiskernen und Blaubeeren.“